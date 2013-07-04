В США назвали преимущества российского Су-75 Checkmate

The National Interest рассказал о том, почему самолет обойдет по продажам иностранных производителей.

В США назвали преимущества российского самолета Checkmate. В американском издании The National Interest оценили оснащение и конкурентоспособность нового тактического борта С-75. В авторском материале Марк Эпископос заметил, что истребитель сможет с легкостью найти для себя иностранных заказчиков. Обозреватель уверен, что по продажам авиационная техника из РФ обойдет зарубежных производителей.

Эксперт объяснил, что "Шах и Мат" является истребителем-невидимкой пятого поколения. Самолет развивает скорость до 199 километров в час при боевом радиусе в три тысячи километров. Разработчики оснастили Checkmate двигателем "второго этапа" (Изделие 30). Также борт имеет преимущество в виде стеклянной кабины для пилота. По планировке она напоминает ту, которой оснащен Су-57.

Еще одним преимуществом российского истребителя Марк Эпископос назвал его грузоподъемность. Она позволяет нести более чем семь тонн универсального вооружения. В арсенал входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, "воздух-земля" из семейства "Гром", управляемые и неуправляемые бомбы.

Денис Мантуров: самолет SuperJet может получить стиль Aurus.

Фото: пресс-служба "Ростеха"