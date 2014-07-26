Чемезов: серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году

Первый образец истребителя пятого поколения появится на рубеже 2023-2024 годов.

Серийное производство легких истребителей Checkmate начнется в 2027 году. Об этом заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что первый образец истребителя пятого поколения появится на рубеже 2023-2024 годов. Через три года начнется серийное производство самолета.

Чемезов добавил, что Checkmate будет создаваться на собственные средства "Ростеха". В настоящий момент идет разработка конструкторской документации.

Ранее Борисов заявил, что доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%.

Видео: kremlin.ru