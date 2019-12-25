Самолет Як-130М получил комплекс активной защиты "Президент-С130"

В "Ростехе" рассказали о боевом оснащении самолета.

Отечественный учебно-боевой самолет Як-130М получил комплекс активной защиты от зенитных ракет врага, который ставит радиоэлектронные помехи и отстреливает тепловые ловушки. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы государственной корпорации "Ростех". Специалисты пояснили, что борт работает в три этапа. Для начала в автоматическом режиме обнаруживается запуск ракеты противника. Затем мгновенно ставятся радиоэлектроенные помехи для систем обнаружения и наведения. После этого отстреливаются специальные ловушки. Они нейтрализуют инфракрасные и радиолокационные головки самонаведения.

Третий опытный Як-130М нашей ОАК недавно успешно совершил первый полет. Его подключение ускорит испытания новой машины. Первые поставки заказчикам планируются уже в 2028 году. Самолет оснащен бортовым комплексом "Президент-С130". сообщение пресс-службы "Ростеха"

Напомним, что Як-130М представляет из себя модернизированный учебно-боевой самолет на базе воздушного судна Як-130 с расширенными боевыми возможностями. Данный самолет способен уничтожать наземные и воздушные цели, включая БПЛА противника.

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Фото: официальный сайт компании "Ростех"