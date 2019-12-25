Авиаэксперт допустил задержку запуска самолетов МС-21 после 2027 года

Эксперт пояснил, что для начала регулярных перевозок необходима развитая система технического обслуживания, обеспечивающая своевременный ремонт самолетов и поставки запчастей.

Начало регулярных пассажирских перевозок на российских самолетах МС-21-310 может задержаться до 2028 года или позднее. Даже получение сертификата типа летом 2027 года не гарантирует своевременного запуска новых лайнеров. Такой прогноз в комментарии журналистам телеканала "360.ru" сделал отечественный авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков. Специалист объяснил СМИ, что в стране увеличивается количество испытательных полетов. Однако, несмотря на это, дать точную оценку срока завершения сертификации воздушного судна невозможно. Это связано с тем, что финальные этапы проверки могут занять больше времени, чем уже завершенные процессы.

Можно потратить несколько сотен часов, чтобы закрыть 80% требований сертификационного базиса, а потом на последние 10% этих требований потратить больше часов, чем за все предыдущее время. Андрей Патраков, авиаэксперт

Авиаэксперт не исключил того, что новый борт МС-21-310 повторит судьбу модернизированного турбовинтового самолета Ил-114-300. Последний сертификат Росавиации с ограничениями по условиям эксплуатации. Речь идет о том, что воздушное судно может взлететь только в узком температурном коридоре — +9...+25 градусов по Цельсию. Если формально сертификат будет предоставлен МС-21 летом 2027 года, то это не говорит общественности о том, что такие самолеты начнут поставляться и эксплуатироваться.

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Фото: Piter.tv