Вице-премьер Борисов: доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%

Доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на российском форуме "Знание".
По сло словам, это второй показатель в мире. Лидирующую позицию удерживает США. Их доля на мировом рынке вооружений составляет 39%. Третий показатель у Франции - 11%.
Также Борисов сообщил, что к основным покупателям российского оружия относятся Индия, Китай, Алжир и Египет.
Ранее Борисов сообщил, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска.
Видео: VK / Российское общество "Знание"
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