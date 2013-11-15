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Вице-премьер Борисов: доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%

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К основным покупателям российского оружия относятся Индия, Китай, Алжир и Египет.

Доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на российском форуме "Знание".

По сло словам, это второй показатель в мире. Лидирующую позицию удерживает США. Их доля на мировом рынке вооружений составляет 39%. Третий показатель у Франции - 11%.

Также Борисов сообщил, что к основным покупателям российского оружия относятся Индия, Китай, Алжир и Египет.

Ранее Борисов сообщил, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска.

Видео: VK / Российское общество "Знание"

Теги: вице-премьер россии, вооружение, доля, рынок, юрий борисов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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