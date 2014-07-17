Дрозденко поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Сегодня свой праздник отмечают все, для кого рыбалка — хобби, страсть и дело всей жизни.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале поздравил рыбаков с профессиональным праздником.

"Сегодня свой праздник отмечают все, для кого рыбалка – хобби, страсть и дело всей жизни. Ни хвоста, ни чешуи всем, кто выходит на рыбный промысел! И пусть водная стихия и хороший улов приносят радость" Глава 47 региона Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что Ленинградская область ежегодно добывает более 30 тысяч тонн рыбы и является лидером по выращиванию форели. Всего в 47-м регионе работают 195 рыбных предприятий, вносящих значительный вклад в отрасль. Россия, напомнил губернатор, входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы и водных биоресурсов.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Петербурга за раз поймал 333 корюшки в Финском заливе.

Видео: Telegram-канал Александра Дрозденко