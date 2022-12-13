Житель Петербурга за раз поймал 333 корюшки в Финском заливе

Мужчина принес домов 12 килограммов рыбы.

Петербуржец Юрий Ткаченко поймал за одну рыбалку 333 корюшки. Мужчина ловил рыбу на Финском заливе. Успехами рыбак поделился в группе "Рыбалка в Петербурге, Ленобласти, Карелии" в социальной сети "ВКонтакте".

Горожанин отметил, что в этом году корюшка начала клевать раньше срока. Больше всего рыбы сейчас в Финском заливе.

Корь клевала набегами – то жирная, то мелкая, но мелкой было не много. В итоге у меня 333 штуки и весом в 12 килограммов, у Фёдора – 220, но по внешнему виду – крупнее. Юрий Ткаченко, рыбак

Напомним, в Петербурге и Ленобласти обещают сильный ветер и минусовую температуру в последний день Масленицы. Возможен подъем уровня воды. В этот день выходить на лед очень опасно.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти петербуржец поймал судака весом 11 килограммов.

Фото: ВКонтакте / Рыбалка в Петербурге, Ленобласти, Карелии