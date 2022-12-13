В Ленобласти обещают сильный ветер и минусовую температуру в последний день Масленицы

Утром порывы будут достигать 15-18 м/с.

В воскресенье, 26 февраля, в России отмечают последний день Масленицы. Праздник связан с проводами зимы. Но циклон, который пришел в наши края из Белоруссии, не даст жителям Ленобласти насладиться теплом и солнцем. Дыхание весны местные жители завтра не почувствуют. В 47-м регионе обещают метель и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками. Столбики термометров ночью покажут -5...-10 градусов. Днем тоже будет холодно, подморозит до -3...-8 градусов. Подует северо-восточный, северный ветер со скоростью 7-12 м/с. А утром порывы будут достигать 15-18 м/с.

На дорогах сложная обстановка. Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность.

Ранее на Piter.tv: новый циклон в воскресенье принесет в Петербург сильный ветер и метель.

Фото: Piter.tv