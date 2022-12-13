Новый циклон в воскресенье принесет в Петербург сильный ветер и метель

Специалист рассказал, когда в город придет тепло.

В Петербурге завтра, 26 февраля, будет бушевать сильный ветер. Его принесет в город циклон из Белоруссии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Но из-за метели и ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее.

В воскресенье уже с ночи начнет усиливаться северо-восточный, северный ветер до 8-13 м/с, на побережье Ладоги и Финского залива порывы и до 15-18 м/с. Снег ожидается больше по югу Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге тоже пройдет. Александр Колесов, синоптик

Ночь на понедельник будет морозной. Похолодает до -12 градусов. Осадки сойдут на нет, ветер тоже успокоится.

В последний день зимы придет оттепель. В городе будет очень скользко.

Ранее на Piter.tv: в последние дни зимы циклон принесет в Петербург метели и ветра.

Фото: Pexels