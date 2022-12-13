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В последние дни зимы циклон принесет в Петербург метели и ветра
Сегодня, 19:44
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В последние дни зимы циклон принесет в Петербург метели и ветра

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Крепких морозов бояться не нужно. Их не будет.

В ближайшие выходные в Петербурге будет бушевать стихия. Согласно данным Гидрометцентра и синоптика Михаила Леуса, в городе сохранится морозная и снежная погода. 

В субботу, 25 февраля, в городе на Неве температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем потеплеет всего на один градус. Подует ветер со скоростью 4 м/с. Выпадут осадки в виде умеренного снега. Атмосферное давление останется низким.

В воскресенье, 26 февраля, в темное время суток подморозит до -5 градусов. Днем столбики термометров покажут -4 градуса. Подует пронизывающий ветер, из-за которого будет очень холодно. Температура воздуха  будет как -14 градусов. Порывы будут достигать 8 м/с. В городе начнется метель. Атмосферное давление будет низким. 

Ранее на Piter.tv: на Гребном канале начались соревнования по зимнему плаванию в рамках Кубка Большой Невы.

Фото: pixabay

Теги: леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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