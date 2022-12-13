На Гребном канале начались соревнования по зимнему плаванию в рамках Кубка Большой Невы

По итогам двух дней будет сформирована сборная команда Санкт-Петербурга по зимнему плаванию.

Сегодня днем, 24 февраля, в Петербурге прошли соревнования по зимнему плаванию в рамках Кубка Большой Невы. Состязание на Гребном канале проводят в рамках первого этапа фестиваля Федерации зимнего плавания России. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".

В соревнованиях приняли участие 386 зимних пловцов из 40 регионов России и других стран. Отметим, что 153 спортсмена – из Петербурга.

Самые опытные пловцы состязаются в ледяной воде в плавании вольным стилем, брассом и баттерфляем в 9-ти индивидуальных дисциплинах на дистанциях от 25 до 200 метров и в трех видах командных эстафет. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Также в соревнованиях поборолись за приз семь парапловцов с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что сегодня прошел первый день соревнований. Завтра они продолжатся. По итогам двух дней будет сформирована сборная команда Санкт-Петербурга по зимнему плаванию.

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