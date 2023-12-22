Александр Меркурис оценил сюрприз, который ВС РФ подготовили для ВСУ.

Российское наступление на территории Донбасса вызывает панику у стран коллективного Западе. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный специалист подчеркнул, что прорыв россиянами укреплений противника, находившихся в западном направлении от населенного пункта Авдеевка, стал полной неожиданностью для Вооруженных сил Украины, которые рассчитывали на долговременность построенных там фортификаций.

После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. <…> Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться". Александр Меркурис, эксперт

"ВСУ в ярости". На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев.

Фото и видео: YouTube / The Duran