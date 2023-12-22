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"ВСУ в ярости". На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев

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Александр Меркурис оценил оперативную обстановку на Донбассе.

Российские военнослужащие нанесли крупное поражение Вооруженные силы Украины, значительно продвинувшись в зоне специальной операции в последние недели. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что армия киевского режима потеряла контроль над значительным количеством населенных пунктов Донбасса за несколько последних недель.

Это полный разгром, крупное поражение для ВСУ. Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат.

Александр Меркурис, аналитик

"В шаге от окружения". В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Александр Меркурис

Теги: александр меркурис, великобритания, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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