Александр Меркурис считает, что ВСУ теряют почву под ногами.

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины оказалась в тяжелом положении на Донбассе. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист полагает, что сейчас среди властей киевского режима нарастают панические настроения из-за того сценария, по которому развиваются оперативные события в региональном конфликте для Вооруженных сил Украины. Он добавил, что армия терпит коллапс и теряет почву под ногами.

Мехбригада, <…> которая практически непрерывно участвует в боях с июня прошлого года, находится в большой опасности. Она в шаге от окружения, поэтому может принять решение об отходе с позиций, несмотря на шквал критики, который обрушится на нее за это. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris