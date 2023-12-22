Александр Меркурис оценил положение ВСУ вблизи Часова Яра.

Украинские военнослужащие оказались в крайне тяжелом положении в населенном пункте Часов Яр, что фактически подтвердил главком армии киевского режима Александр Сырский. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

Сырский <…> говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часове Яре особенно плохая. <…> Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом. Александр Меркурис, эксперт

По словам иностранного аналитика, в настоящее время те транспортные линии которые связаны с городом, находятся постоянно под давлением российских беспилотников, артиллерии и авиации. Это делает передвижение ВСУ опасным. Александр Меркурис заметил, что по некоторым сообщениям, третья штурмовая бригада ВСУ категорически отказалась выполнять приказ Сырского о передислокации в Часов Яр. Эксперт допустил, что они осознали потерю города.

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris