Александр Меркурис призвал Запад не отправлять войска нв Украину.

Москва немедленно уничтожит западные Вооруженные силы на территории Украины в том случае, если иностранный контингент вступит на территорию этого государства. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. По мнению специалиста, российская армия нанесет удар по зарубежному контингенту, прибывшему на поддержку ВСУ, в первый же день.

Не будет такого, что французские и британские войска спокойно передвигаются по территории Украины, а русские будут сидеть на месте и ничего не делать. <…> Я считаю это логичным, что Россия отреагирует сразу же, а не разрешит им ввести. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис пояснил, что именно об этом российский министр по обороне Сергей Шойгу говорил в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Британец усомнился в компетентности лидера Елисейского дворца Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в том случае, если они считают, что Россия не ответит на ввод иностранного контингента на Украину.

"Они могут": на Западе испугались прорыва России на ключевом участке СВО.

Фото и видео: YouTube / The Duran