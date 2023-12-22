Александр Меркурис предположил, какие планы ВС РФ имеют по взятию территорий.

Москва сможет достичь всех поставленных целей на фронте специальной военной операции из-за превосходства ресурсов. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик добавил, что говорит о таких преимуществах российской армии как личный состав, беспилотники, авиационные бомбы и артиллерия. Эти средства помогут Вооруженным силам РФ занять все необходимые земли, несмотря на время, в которое задачи будут реализованы. Он пояснил, что если Россия примет решение получить под свой контроль город Часов Яр, то сделает это. Александр Меркурис полагает, что стратегия может заключаться в том, чтобы обойти данный населенный пункт для того, чтобы отправиться к Константиновке, расположенной в юго-западно направлении, а дальше - двинуться до Краматорска.

Главное сражение сейчас происходит за Часов Яр. Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений. Я думаю, это должно быть понятно. Александр Меркурис, эксперт

"Произойдет быстро". На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris