Александр Меркурис оценил оперативную обстановку на СВО.

Российские Вооруженные силы могут пробить оборону армии киевского режима вблизи населенного пункта Часов Яр, а затем войти в город. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что украинскому командованию будет сложно перебрасывать на территорию собственные силы из-за канала. Речь идет о том, что ВСУ могут полностью оказаться на открытой местности, где будут уязвимы перед противником, его беспилотниками, артиллерией и боевыми самолетами. Аналитик добавил, что в районе СВО события происходят сейчас все более оперативно и войска РФ движутся быстрыми темпами.

Взятие города может быть трудным и затяжным, когда русские войдут в город, но я думаю, что обвал, когда он начнется, произойдет быстро. Так или иначе, русские прибыли к воротам этого микрорайона Александр Меркурис, Эксперт

"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris