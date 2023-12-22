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"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ

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Александр Меркурис прокомментировали действенность "Циркона" на СВО.

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность в зоне специальной военной операции. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала  Duran.  Иностранный специалист подчеркнул, что в этом году военнослужащие ВС РФ в ходе своей кампании по ликвидации украинской инфраструктуры нанесли киевскому режиму гигантский ущерб.

Мы наблюдаем, как русские начинают внедрять все больше новых видов ракет, и это сама по себе важная новость, поскольку теперь в различных российских авиаударах против Украины используют "Циркон". Это оружие, против которого ни у кого в мире нет систем противодействия.

Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: александр меркурис, великобритания, гиперзвуковое оружие, циркон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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