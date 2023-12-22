Александр Меркурис рассказал о будущем промышленного города в составе Украины.

Украинский город Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр, без него киевский режим будет намного слабее. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранец подчеркнул, что российские Вооруженные силы уничтожили значительную часть стратегических предприятий из данного крупного населенного пункта. В текущий момент многие заводы остановили свою работу и больше не функционируют. Аналитик добавил, что даже местные власти признают факт того, что Харьков — больше не промышленный центр в республике.

К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны. Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше. Александр Меркурис, эксперт

Меркурис: потери ВСУ с начала года увеличились в три раза.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris