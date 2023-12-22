Александр Меркурис оценил оперативную ситуацию на фронте для армии Украины.

Потери Вооруженных сил Украины с начала текущего года увеличились в три раза. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный аналитик полагает, что на поле боя солдат армии киевского режима гибнет больше, чем во время сражения за контроль над городом Артемовском в 2023 году. Эксперт уверен в том, что называемые официальными властями статистическими данными о жертвах ВСУ за все время регионального конфликта в реальности не соответствует показателям.

С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. <…> В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее. Александр Меркурис, эксперт

"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что началось на фронте в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris