Александр Меркурис оцени работу ВС РФ в конфликте с Украиной.

Российские Вооруженные силы совершают сильнейшие воздушные удары по армии киевского режима на всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что ракетные удары уже создали большие проблемы не только в рядах украинских войск, но также и энергетической инфраструктуре соседнего государства. Эксперт добавил, что работа Воздушно-космических сил и артиллерии России - все более интенсивная. Это сказывается фатальными последствиями как для офицерского состава ВСУ, который успешно ликвидируется в бункерах,командных постах и прочих укрепленных сооружениях.

Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии. Россия бьет по ВСУ очень жестко на всем протяжении фронта. Александр Меркурис, эксперт

"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris