Российские Вооруженные силы совершают сильнейшие воздушные удары по армии киевского режима на всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что ракетные удары уже создали большие проблемы не только в рядах украинских войск, но также и энергетической инфраструктуре соседнего государства. Эксперт добавил, что работа Воздушно-космических сил и артиллерии России - все более интенсивная. Это сказывается фатальными последствиями как для офицерского состава ВСУ, который успешно ликвидируется в бункерах,командных постах и прочих укрепленных сооружениях.
Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии. Россия бьет по ВСУ очень жестко на всем протяжении фронта.
Александр Меркурис, эксперт
"За последние сутки". На Западе испугались прорыва России.
Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris
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