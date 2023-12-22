Участники шоу МЕГАРОК – о своём музыкальном пути и ожиданиях от уникального концерта

Как пройти путь от первого аккорда на гитаре до ротации в эфире федерального радио? Можно ли сменить работу метеорологом на Камчатке на статус восходящей рок-звезды Санкт-Петербурга? Как совместить работу на стройке с созданием собственной кавер-группы? Об этом нам рассказали музыканты из Северной столицы, участники рекордного шоу МЕГАРОК на ЦСКА Арене.

29 июня 2024 года станет знаковым днем для российской индустрии неформальной музыки. На ЦСКА Арене в Москве прогремит шоу МЕГАРОК: мероприятие соберет на одной сцене тысячу музыкантов, которые исполнят легендарные хиты, успевшие стать культовыми у ценителей жанра.

Среди участников проекта – команды, приятно удивившие слушателей на заре экспериментальных "нулевых" (Jane Air, выходцы из групп Ленинград, Слот, Мара, Элизиум, 7Б), а также новые лица, которые за последние годы обзавелись крепкой фан–базой (Neverlove, Ермак!). К ним присоседятся начинающие артисты и представители андеграунд–сцены. Вместе исполнители представят свое видение композиций The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, КИНО.

Мы побеседовали с участниками мероприятия, представляющими Петербург. Трое музыкантов рассказали о своем творческом пути и самых ярких выступлениях, а также поделились ожиданиями от предстоящего события.

Владимир Климов, бас–гитарист групп MACONT и Наконечный

В группе MACONT Владимир выступает одновременно и композитором, и бас–гитаристом. Коллектив умело сочетает такие направления, как альтернативный рок, панк, рэп, дабстэп и электронику. На выходе получаются драйвовые треки с оригинальным звучанием в исполнении двух вокалисток. Кроме того, музыкант играет на басу в проекте Александра Наконечного: треки группы регулярно звучат в эфире "НАШЕго радио".





Владимир вспоминает, что впервые увлекся музыкой в 15 лет. Он увидел во дворе, как один парень играет на гитаре, и попросил научить его этому мастерству.

После того, как я научился брать первые аккорды и начал играть, сразу родилась мечта – создать свою рок–группу. Я смог осуществить задуманное, когда переехал в Самару. Параллельно играл в других группах разных жанров, но меня всегда привлекала именно рок–музыка, я сразу влюбился в нее, — вспоминает Владимир Климов.

Позже музыкант отдал предпочтение бас–гитаре: он посвятил этому инструменту последние 10 лет. Вместе с другими участниками группы MACONT он не столько ориентируется на звучание известных мировых групп, сколько пытается создать собственный уникальный "саунд".



У нас (участников группы MACONT – прим. ред) нет ориентира на других исполнителей. Я бы даже сказал, что группы в похожем стиле в России просто не существует. При этом наша музыка нравится как подросткам, так и взрослым людям, даже тем, кто далек от рока. Что касается проекта МЕГАРОК – он интересный, масштабный, грандиозный. Там соберется огромное количество музыкантов. Это такое событие, которое подарит слушателям радость, а музыкантам – возможность кайфовать от выступления на такой площадке, как ЦСКА Арена", — говорит бас–гитарист.

Денис Родин, вокалист

Еще один участник шоу из Санкт-Петербурга имеет за спиной опыт работы с целой палитрой музыкальных стилей. Сейчас он играет в кавер–группе, которую организовал с коллегами по строительной фирме. Коллектив исполняет песни в жанре поп–рок, причем в самых разных его проявлениях. В программе – около 60-ти песен, а в репертуаре соседствуют Леонид Агутин и Metallica, КИНО и Валерий Леонтьев, Bon Jovi и ВИА Синяя птица.

Как рассказывает сам музыкант, впервые о творчестве он задумался 2004 году, когда ему в руки попали кассеты Rammstein, Linkin Park и Gorillaz.

Тогда я решил, что стану гитаристом. Пошел в музыкальную школу, но на гитару мест уже не было, поэтому выбрал скрипку. Примерно три–четыре года спустя, когда очень сильно стала развиваться российская андеграунд–сцена, один скейтер в моем родном городе услышал, что я играю на скрипке и сделал вывод: "Значит – у него хороший слух, и он по–любому может петь!". Так я и начал играть в металкор–группе. Мы записали первые демки на старый микрофон в шкафу, увешанном одеялами, а в 2008 году отыграли первый концерт, но, к сожалению, уже через год мне пришлось покинуть коллектив в связи с переездом, — вспоминает музыкант.

За время работы с тяжелой музыкой, Денис освоил техники экстрим вокала. В 2011 году музыкант вместе с новой группой записал полноценный альбом в Амурской области, а после — выступил с сольным концертом. Также Денис выступал на одной сцене с группами Amatory, Stigmata, Korea и Jane air. Спустя пару лет группа распалась, а Денис переехал в Петербург, устроился работать в сферу строительства и вернулся в музыку после участия в конкурсе "Нам песня строить и жить помогает".

От предстоящего шоу в Москве вокалист ждет заряда безумной энергетики и признается, что особенно хотел бы услышать выступление на сцене ЦСКА Арены нескольких барабанщиков одновременно.

Я привык выступать только со своей группой, а там, на шоу, будет целая тысяча человек. Мне кажется, это безумная энергетика! Хоть музыканты и играют под метроном, у каждого есть свой эмоциональный окрас при игре на инструменте и небольшие задержки в подаче звука. Мне очень хочется услышать, как звук ударов по барабану и бой по гитарным струнам будут соединяться в громадную ударную дробь и разноситься по стадиону, — отмечает Денис Родин.

Иван Зыков, вокалист группы THE CHAKHRA

Музыканты THE CHAKHRA играют музыку в жанре "альтернативный металл", напоминающий по заряду уже упомянутых нами Amatory и Stigmata. Но группа не просто "возвращает 2007–й", а старается придать своим композициям более современное звучание. У каждого из участников – уникальные музыкальные предпочтения.



Вокалист проекта Иван познакомился с творчеством в родном Алтайском крае. Будучи ребенком, он сопротивлялся, но все же освоил баян и клавишные инструменты в "музыкалке". Позже в его жизни появилась гитара: с этим инструментом Иван не расстается последние 23 года.

Когда я переехал на Колыму, стал работать на метеостанции. Появилась много свободного времени, поэтому я смог обустроить дома студию, прибрел оборудование и начал записывать каверы. А еще исполнил мечту детства – купил гитару Gibson и был предельно счастлив", — вспоминает Иван Зыков.

4 года назад музыкант переехал в Петербург, где и познакомился с участниками группы. На тот момент проекту нужен был именно вокалист, что поначалу стало для нашего героя настоящим испытанием.

Жанр музыки, в котором мы играем, на тот момент для меня был немного чужд. Недавно мне на глаза попадались записи старых репетиций, я посмотрел, посмеялся, покраснел и побледнел… Но с тех пор все изменилось: сейчас нас приглашают на серьезные выступления — недавно ездили на первые гастроли в Кириши. А участие в проекте МЕГАРОК станет для нас ни с чем не сравнимым опытом, — уверен музыкант.



Иван считает, что МЕГАРОК станет уникальным проектом в масштабах всей страны. Подобное шоу будет проходить в России впервые, поэтому музыкант ожидает от участия в нем много позитива, новых встреч и знакомств. Также от команды THE CHAKHRA будет выступать гитарист: вместе они много репетируют, чтобы выступление на ЦСКА Арене прошло достойно.

Билеты на шоу МЕГАРОК можно приобрести по ссылке.

Фото предоставены организаторами шоу МЕГАРОК и героями публикации



Текст: Елизавета Князева