В Петербурге сотрудников скорой медицинской помощи поздравили с профессиональным праздником

В составе службы скорой помощи Петербурга 43 станции, в постоянной готовности находятся более чем 500 бригад.

Сегодня, 28 апреля, – День работника скорой помощи. Врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, водителей в администрации Петербурга поздравили с профессиональным праздником.

Кроме того, отмечается, что в этом году службе скорой помощи в городе на Неве исполнилось 125 лет. Она была создана попечением императрицы Марии Федоровны и трудами врачей Генрихом Турнером и Николаем Вельяминовым.

В 2020 году по решению президента РФ Владимира Путина учредили праздник сотрудников скорой медицинской помощи. Тот год являлся первым в пандемию коронавируса, и именно тогда от сотрудников "скорой" требовалось неимоверное напряжение сил.

В составе службы скорой помощи Петербурга 43 станции, в постоянной готовности находятся более чем 500 бригад. Ежегодно они совершают порядка 1,5 млн выездов к пострадавшим и больным.

Благодарю всех, кто посвятил себя гуманной и благородной профессии, кто в условиях дефицита времени и сложности обстановки проявляет чудеса профессионализма, милосердия, кто спасает жизни и здоровье людей. Крепкого всем здоровья, благополучия и успехов в труде! Губернатор Петербурга

Фото: Piter.TV