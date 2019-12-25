Очередь в музей Достоевского выстроилась в Петербурге в день рождения писателя

Бесплатный вход собрал десятки посетителей в музее Достоевского в Петербурге.

В Петербурге десятки человек пришли в музей Федора Достоевского в день 205-летия со дня рождения писателя. В честь памятной даты учреждение открыло бесплатный вход для посетителей.

У музея на Кузнечном переулке образовалась очередь. Горожане рассказали, что пришли из интереса к биографии и произведениям автора. Один из посетителей отметил, что хочет больше узнать о том, как жил писатель.

Музей Достоевского располагается в мемориальной квартире, где автор романов "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" провел последние годы жизни. Сейчас здесь организуют выставки и тематические мероприятия.

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Фото: Piter.tv