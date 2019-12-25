Козловский признался, что Боярская помогла ему не провалить экзамен в театральный вуз

Будущая актриса согласилась станцевать менуэт с Козловским на вступительных испытаниях.

Актер Данила Козловский рассказал, как Елизавета Боярская помогла ему пройти танцевальное испытание во время поступления в театральный вуз в Петербурге. Историей он поделился на творческой встрече на киностудии "Ленфильм", пишет КП-Петербург.

По словам артиста, на вступительном экзамене ему нужно было продемонстрировать не только актерские способности, но и умение танцевать. Козловский пришел в морской форме и решил исполнить матросский танец "Яблочко". Однако его выступление не впечатлило экзаменатора, который попросил абитуриента станцевать менуэт.

Сначала Козловский не понял, о каком танце идет речь. Тогда экзаменатор предложил ему найти партнера среди других поступающих. Актер заметил Елизавету Боярскую, которая согласилась помочь.

Боярская показала, как исполнять женский поклон, и предложила Козловскому повторять за ней. Затем она объяснила, когда нужно начинать движения. Сам актер попытался вспомнить единственный урок в студии бальных танцев, который посещал примерно за 10 лет до этого, и изобразить мужской поклон.

В итоге они вместе станцевали менуэт. Козловский предположил, что неуклюжее исполнение могло показаться экзаменаторам очаровательным. По его словам, именно этот эпизод, возможно, помог ему поступить в академию.

Позже Козловский и Боярская стали однокурсниками. Они учились на актерско-режиссерском курсе Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, ныне Российском государственном институте сценических искусств. В 2007 году оба окончили вуз.

Фото: КП-Петербург/Алексей Булатов