В Петербурге отказались от строительства станции метро "Смольный"

На коричневой ветке метро построят четыре станции вместо запланированных пяти.

Станцию "Смольный" исключили из проекта продления Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Она не появится на участке от "Каретной" до "Полюстровского проспекта-1". Изменения внесли в документацию по планировке территории, которую Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал 11 ноября.

Общественные обсуждения обновлённого проекта продлятся до 2 декабря. Решение отказаться от станции связано с ограничениями в охранной зоне исторической застройки. Кроме того, проектировщики не смогли найти подходящие площадки для размещения вестибюлей с соблюдением нормативных расстояний до соседних зданий. Ранее входы на станцию планировали организовать возле площади Пролетарской Диктатуры и площади Растрелли.

В новой версии проекта на участке протяжённостью 6,86 км предусмотрены четыре станции: "Лиговский проспект-2", "Знаменская", "Суворовская-1" и "Полюстровский проспект-1".

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‎Фото: Piter.TV