В Белоострове построят две новые дороги в производственной зоне

Асфальтобетонный завод в Белоострове получит отдельный выезд на Новое шоссе.

В производственной зоне Белоострова построят две новые улицы, которые соединят Новое шоссе с территориями будущих научных и промышленных объектов. Проекты планировки дорог утвердили в Петербурге, сообщили в пресс-службе Смольного.

Одна из четырехполосных дорог протяженностью 630 метров обеспечит подъезд к научно-лабораторному, административному и научно-производственным корпусам НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

В Смольном отметили, что новая инфраструктура необходима для полноценной работы исследовательского и лабораторно-производственного комплекса. Развитие корпусов позволит расширить возможности института в сфере изучения и противодействия инфекционным заболеваниям.

Вторая четырехполосная улица длиной 840 метров свяжет Новое шоссе с соседним участком, на котором планируют разместить асфальтобетонный завод. По словам губернатора Александра Беглова, строительство дороги имеет значение для развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Петербурга.

Проект асфальтобетонного завода получил положительное заключение федеральной экспертизы.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)