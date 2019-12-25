В Петербурге по обращениям жителей отремонтируют несколько социальных объектов

В Сестрорецке обновят теннисную площадку, которой пользуются 40 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил отремонтировать бассейн в детском саду Колпинского района, баню в Красносельском районе и теннисную площадку в Сестрорецке. Также в городе благоустроят территорию возле Дома культуры "Суздальский" и обновят социально-досуговое отделение для пожилых людей. Решения приняли по итогам личного приёма граждан, сообщили 11 ноября в пресс-службе Смольного.

В Колпинском районе капитально отремонтируют бассейн детского сада № 61 на Московской улице, 3, корпус 2. Он расположен в отдельном здании, соединённом с дошкольным учреждением галереей. Бассейн работал с 1993 года, однако с февраля 2024-го его закрыли из-за износа инженерных систем и оборудования. О выполнении поручения губернатору должны доложить до 1 сентября 2027 года.

В Красносельском районе до февраля 2027 года планируют завершить ремонт бани № 68 на 2-й Комсомольской улице. Это единственное учреждение в округе Сосновая Поляна, которое оказывает банные услуги по предельной стоимости. Ежедневно его посещают около 300 человек, а за год здесь проводят более 60 тыс. помывок. В одном отделении ремонт уже закончен, второе ещё предстоит обновить.

В Сестрорецке приведут в порядок теннисную площадку во дворе дома 7А на улице Володарского. Её площадь составляет 1 346 кв. м. На территории расположены два теннисных поля формата 2×2, а также зоны для стритбола и воркаута. Дважды в неделю здесь занимаются около 40 детей и взрослых. Покрытие площадки повреждено трещинами, разметка стёрлась, а сетки устарели. Доложить о завершении работ необходимо до 1 июня 2027 года.

В Выборгском районе благоустроят пространство напротив ДК "Суздальский". Территорию планируют использовать для проведения культурных мероприятий и организации досуга. В самом доме культуры работают 36 кружков и студий, которые посещают более 1 тыс. человек. Ежегодно там проводят около 250 мероприятий. Срок выполнения поручения установлен до 1 октября 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного