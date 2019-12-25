Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге предложили повысить до 5 тысяч рублей

В ЗакСе Петербурга обсудили наказание для водителей, прячущих номера машин.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили ввести отдельное наказание для автомобилистов, которые намеренно закрывают государственные регистрационные знаки посторонними предметами. Инициативу озвучили во время обсуждения законопроекта об увеличении штрафа за неоплаченную парковку с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом сообщила "Фонтанка".

С предложением выступил депутат Павел Иткин. Он считает, что ужесточать санкции для всех автомобилистов не нужно. По его мнению, повышенное наказание следует применять к водителям, которые специально скрывают номера, чтобы избежать ответственности.

Иткин обратил внимание на распространенность подобных случаев и заявил, что некоторые автомобилисты намеренно закрывают регистрационные знаки.

В итоговой редакции законопроекта предусмотрено увеличение штрафа за неоплаченную парковку с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Изменение связано с ранее состоявшимся повышением стоимости парковки.

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Фото: пресс-служба ГАИ