ЗакС Петербурга одобрил повышение платы за трудовые патенты для иностранцев

Трудовые патенты в Петербурге и Ленобласти подорожают в следующем году

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрило законопроект об увеличении стоимости трудового патента для мигрантов. С 2027 года ежемесячный платеж за документ планируют повысить на 37,5 % — до 11 тыс. рублей.

Региональный коэффициент, используемый при расчете стоимости патента, предлагается установить на уровне 3,049457. Изначально власти рассматривали показатель 3,225428. При таком значении документ обходился бы иностранцам в 11,5 тыс. рублей.

Размер платежа рассчитывают на основе базовой ставки в 1200 рублей, регионального коэффициента и федерального индекса-дефлятора. В 2024 году коэффициент составлял 1,597223, а патент стоил 4,6 тыс. рублей. В 2025 году показатели выросли до 1,927525 и 6 тыс. рублей соответственно. В 2026 году ежемесячная плата достигла 8 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в Ленинградской области в 2027 году стоимость трудового патента будет такой же, как в Петербурге.

Патент дает право работать в России иностранцам из государств с безвизовым режимом, которые не входят в Евразийский экономический союз. К ним относятся, в частности, граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.