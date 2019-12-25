В ЗакСе пожаловались на слишком долгое ожидание зеленого сигнала на перекрестках

Новые правила светофоров могут пересмотреть после обращений петербургских депутатов.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к руководителю Росстандарта с предложением пересмотреть требования к работе светофоров. Парламентарии считают, что после введения новых ГОСТов водители и пешеходы стали дольше ждать разрешающего сигнала на перекрестках. Обращение приняли на пленарном заседании городского парламента.

Обновленные стандарты действуют с 1 января 2026 года. Они предусматривают разделение транспортных и пешеходных потоков при повороте автомобилей направо. Предполагалось, что такая организация движения повысит безопасность на дорогах.

Однако, по оценке депутатов, новые требования увеличили время ожидания зеленого сигнала. Парламентарии опасаются, что длительное ожидание может провоцировать участников движения на нарушение правил и приводить к аварийным ситуациям.

В ЗакСе предлагают не отказываться от обновленных стандартов полностью, а применять их выборочно — на тех перекрестках, где разделение потоков действительно необходимо для обеспечения безопасности.

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Фото: Piter.TV