Жителей Невского района напугала фейковая сирена об атаке беспилотников

В Петербурге ищут водителя, устроившего самодельную тревогу из автомобильных колонок.

Жители Невского района Петербурга ночью услышали сирену и голосовое сообщение о якобы начавшейся атаке беспилотников. Позже выяснилось, что запись не имела отношения к официальной системе оповещения: её транслировали из припаркованного автомобиля.

В сообщении горожан призывали срочно укрыться из-за предполагаемой атаки БПЛА на Ленинградскую область. По предварительным данным, звук поступал из автомобильных колонок.

В администрации Невского района подчеркнули, что трансляция не была связана с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения и не согласовывалась с городскими властями. В ГУ МЧС России также подтвердили, что в это время централизованное оповещение через громкоговорители не включали.

После инцидента в районную администрацию обратились встревоженные жители. По её данным, в полицию поступило три звонка с жалобами на несанкционированные объявления.

Правоохранители устанавливают владельца автомобиля, из которого звучало сообщение. Личность организатора трансляции и причины его действий пока не установлены.

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Фото: Piter.TV