Эксперт оценил значение встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби

Переговоры по Украине вышли за рамки диалога Москвы и Киева.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины, прошедшие 11 ноября в Абу-Даби, могут стать началом нового этапа урегулирования конфликта и обсуждения европейской системы безопасности. Такое мнение высказал декан факультета государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Анатолий Лихтин.

По оценке эксперта, сам факт возобновления переговоров после продолжительного перерыва можно считать положительным сигналом. При этом он подчеркнул, что в процессе участвуют не только Москва, Киев и Вашингтон. У каждой из сторон и других заинтересованных государств есть собственные интересы, которые необходимо учитывать при поиске решений.

Лихтин также обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который перед встречей в Абу-Даби говорил о подготовке предложений, способных привести к соглашению, выгодному для всех участников. Эксперт считает, что переговорный процесс возобновился в момент, когда ситуация требует конкретных решений.

Еще одним результатом последних контактов Лихтин назвал договоренность о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. По его мнению, это важный шаг, который может способствовать дальнейшему продвижению переговоров.

Лихтин считает, что вопрос о прекращении военных действий давно вышел за рамки двусторонних отношений России и Украины. Поэтому при поиске решения необходимо учитывать позиции всех сторон, вовлеченных в конфликт.

Ранее мы сообщали, что украинским танцорам запретили выходить с национальным флагом страны на Кубке мира по бальным танцам.

Фото: Magnific