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В ДТП с шестью машинами на трассе Москва — Петербург пострадали семеро

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По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, от медицинской помощи они отказались. 

На 592-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" из Петербурга в Москву 28 апреля произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

Уточняется, что столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, от медицинской помощи они отказались. 

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно провели отключение АКБ автомобилей.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Выборге скончался водитель Reno, наехавший на опору дорожного знака. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: м11 нева, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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