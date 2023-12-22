В ДТП с шестью машинами на трассе Москва — Петербург пострадали семеро

На 592-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" из Петербурга в Москву 28 апреля произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Уточняется, что столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек, от медицинской помощи они отказались.
Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно провели отключение АКБ автомобилей.
Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: в Выборге скончался водитель Reno, наехавший на опору дорожного знака.
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Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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