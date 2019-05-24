Под Приозерском произошло смертельное ДТП

В результате аварии погибла девушка, пострадали трое.

Полицией проводится проверка по факту массовой аварии в Приозерском районе. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что случилось ДТП накануне днём, 5 июня, на 95 километре Новоприозерского шоссе. Там произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии погибла девушка, чья личность на данный момент устанавливается.

Кроме того, есть трое пострадавших, среди них — ребенок. Они госпитализированы с разными травмами. Полиция проводит проверку обстоятельств дорожной аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 2 тысяч электросамокатов изъяли в Петербурге и Ленобласти во время проверки. Большая часть была припаркована не в том месте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.