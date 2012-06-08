Более 2 тыс. электросамокатов изъяли в Петербурге и Ленобласти 4 июля

Основные нарушения, обнаруженные в ходе проверок, касались неправильной парковки СИМ. Далее последовали процессуальные действия в отношении кикшеринговых компаний в рамках уголовных дел, возбужденных по случаям травмирования людей.

В четверг, 4 июля полиция Петербурга проводила проверки соблюдения правил использования средств индивидуальной мобильности в городе и Всеволожском районе Ленобласти, согласно информации от пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Проверки кикшеринговых электросамокатов начались по распоряжению руководства ГУ МВД РФ с момента начала сезона их эксплуатации. Основные нарушения, обнаруженные в ходе проверок, касались неправильной парковки СИМ. Далее последовали процессуальные действия в отношении кикшеринговых компаний в рамках уголовных дел, возбужденных по случаям травмирования людей.

С начала проведения профилактических рейдов полицией было возбуждено 1200 административных дел, в результате которых изъято около 11 тыс. кикшеринговых электросамокатов. Они были помещены на склады временного хранения для дальнейшего исследования.

Принятые полицией профилактические меры привели к введению дополнительных ограничений в использовании средств индивидуальной мобильности. Однако анализ ситуации показал, что эти ограничения не оказали ожидаемого положительного влияния.

В июне было зафиксировано 87 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, преимущественно кикшеринговых. Во всех этих случаях отмечалась 100-процентная травматичность. Важно отметить, что 17 участников ДТП были детьми. Эти данные включают только те случаи, которые полиция квалифицировала как дорожно-транспортные происшествия.

Последняя проверка, проведенная полицией, показала, что говорить о полном контроле над сферой кикшеринга пока рано. За 4 июля полиция открыла более 200 административных дел и конфисковала более 2 тыс. электросамокатов.

Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в ДТП пострадал самокатчик.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти