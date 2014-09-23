На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в ДТП пострадал самокатчик

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Кировском районе Петербурга. Накануне, 2 июля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова 16-летний самокатчик попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
За рулем иномарки "Ниссан Альмера" находился 40-летний водитель. Известно, что момент ДТП школьник передвигался на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.
Подросток получил травмы и попал в больницу. Юноша находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что у деревни Курковицы погиб мотоциклист.
Фото: Piter.tv
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