На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в ДТП пострадал самокатчик

Юноша находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Кировском районе Петербурга. Накануне, 2 июля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова 16-летний самокатчик попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

За рулем иномарки "Ниссан Альмера" находился 40-летний водитель. Известно, что момент ДТП школьник передвигался на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

Подросток получил травмы и попал в больницу. Юноша находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv