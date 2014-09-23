  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в ДТП пострадал самокатчик
Сегодня, 13:23
161
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в ДТП пострадал самокатчик

0 0

Юноша находится  в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП  в Кировском районе Петербурга. Накануне, 2 июля, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова 16-летний самокатчик попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

За рулем иномарки "Ниссан Альмера" находился 40-летний водитель. Известно, что момент ДТП школьник передвигался на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых. 

Подросток получил травмы и попал в больницу.  Юноша находится  в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что у деревни Курковицы погиб мотоциклист.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, проспект ветеранов, самокатчик попал под машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии