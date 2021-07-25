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У деревни Курковицы погиб мотоциклист
Сегодня, 12:39
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У деревни Курковицы погиб мотоциклист

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Автомобиль "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист. Авария случилась на подъезде к деревне Курковицы 2 июля в 20:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что  25-летний водитель, который находился за рулем  автомобиля  "ВАЗ",  двигался в сторону деревни   Калитино, когда неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП скончался 35-летний байкер. 

Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на улице Коллонтай подросток-самокатчик угодил под колеса "Мерседеса".

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: погиб мотоциклист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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