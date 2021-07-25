У деревни Курковицы погиб мотоциклист

Автомобиль "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб мотоциклист. Авария случилась на подъезде к деревне Курковицы 2 июля в 20:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 25-летний водитель, который находился за рулем автомобиля "ВАЗ", двигался в сторону деревни Калитино, когда неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП скончался 35-летний байкер.

Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти