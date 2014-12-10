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На улице Коллонтай подросток-самокатчик угодил под колеса "Мерседеса"
Сегодня, 14:44
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На улице Коллонтай подросток-самокатчик угодил под колеса "Мерседеса"

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Пострадавшего доставили в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 1 июля, в Невском районе случилось ДТП с юным самокатчиком. На улице Коллонтай "Мерседес" сбил 15-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на двухколесном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что за рулем иномарки находился 29-летний водитель.  Двигаясь по Товарищескому проспекту,  он совершил наезд на школьника. 

В результате ДТП несовершеннолетний попал в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Ломоносове.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: дтп с самокатчиком, полиция, проверка, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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