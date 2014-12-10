На улице Коллонтай подросток-самокатчик угодил под колеса "Мерседеса"

Пострадавшего доставили в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 1 июля, в Невском районе случилось ДТП с юным самокатчиком. На улице Коллонтай "Мерседес" сбил 15-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на двухколесном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем иномарки находился 29-летний водитель. Двигаясь по Товарищескому проспекту, он совершил наезд на школьника.

В результате ДТП несовершеннолетний попал в больницу. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Ломоносове.

Фото: Telegram / Петербургская полиция