Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Ломоносове

В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами, он находится в состоянии средней степени тяжести.

В Ломоносове проводится проверка после ДТП, в котором пострадал ребенок. Велосипедиста 2016 года рождения сбил 50-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 1 июля в 10:00 на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка. За рулем иномарки "Рено" находился 50-летний мужчина. Известно, что машина совершила наезд на мальчика, выехавшего на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что двухлетний малыш пострадал в ДТП на дороге "Бор-Наволок-Югостицы".

Фото: Piter.tv