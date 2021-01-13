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Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Ломоносове
Сегодня, 11:48
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Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП в Ломоносове

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В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами, он находится в состоянии средней степени тяжести. 

В Ломоносове проводится проверка после ДТП, в котором пострадал ребенок. Велосипедиста 2016 года рождения сбил 50-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 1 июля в 10:00 на пересечении Новогорской улицы и Линейного переулка. За рулем иномарки "Рено" находился 50-летний мужчина. Известно, что машина совершила наезд на мальчика, выехавшего на нерегулируемый перекресток без сопровождения родителей. 

В результате ДТП ребенок был госпитализирован с различными травмами, он находится в состоянии средней степени тяжести. 

По факту случившегося проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что двухлетний малыш пострадал в ДТП на дороге "Бор-Наволок-Югостицы".

Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ломоносове, пострадал ребенок на велосипеде
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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