На улице Стасовой сбили 11-летнего велосипедиста

Правоохранители разыскивают водителя машины для его задержания.

Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал 11-летний велосипедист. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отдел полиции 8 сентября поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что от дома 8 по улице Стасовой с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали 11-летнего мальчика.

По словам ребенка, когда он проезжал на велосипеде мимо здания, его сбил автомобиль. Правоохранители разыскивают водителя машины для его задержания.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руднева пятилетний ребенок попал под колеса Nissan X-Trail. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV