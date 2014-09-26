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Пьяный рецидивист хотел украсть аварийный молоток из автобуса на Стасовой
Сегодня, 16:56
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Пьяный рецидивист хотел украсть аварийный молоток из автобуса на Стасовой

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Его увезли в 66-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали нетрезвого пассажира автобуса, который пытался похитить аварийный молоток. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 24 июня молодой человек в транспортном средстве повредил кронштейн и украл молоток на улице Стасовой. Это заметил 56-летний водитель, остановивший автобус. Хулиган выбежал на улицу и хотел скрыться. В этот момент рядом проезжал наряд вневедомственной охраны, злоумышленника поймали. 

Преступником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств. Его увезли в 66-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что бездомный похитил iPhone у петербуржца на Полтавской. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, улица стасовой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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