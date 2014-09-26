Пьяный рецидивист хотел украсть аварийный молоток из автобуса на Стасовой

Его увезли в 66-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы задержали нетрезвого пассажира автобуса, который пытался похитить аварийный молоток. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 24 июня молодой человек в транспортном средстве повредил кронштейн и украл молоток на улице Стасовой. Это заметил 56-летний водитель, остановивший автобус. Хулиган выбежал на улицу и хотел скрыться. В этот момент рядом проезжал наряд вневедомственной охраны, злоумышленника поймали.

Преступником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств. Его увезли в 66-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что бездомный похитил iPhone у петербуржца на Полтавской.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти