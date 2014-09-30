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Бездомный похитил iPhone у петербуржца на Полтавской
Сегодня, 9:39
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Бездомный похитил iPhone у петербуржца на Полтавской

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Задержан карманник, похитивший телефон у мужчины на Полтавской улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Центрального района 16 июня обратился 34-летний местный житель. По словам заявителя, неизвестный украл его iPhone 13 стоимостью в 70 тыс. рублей. Устройство вор достал из кармана брюк. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Накануне на Конной улице по подозрению в совершении преступления поймали 40-летнего ранее судимого бездомного. Похищенное имущество изъяли. 

Ранее мы рассказывали о том, что у участника ПМЭФ украли 250 тыс. рублей из номера в отеле. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, полтавская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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