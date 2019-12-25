У участника ПМЭФ украли 250 тыс. рублей из номера в отеле

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

"Оперативное прикрытие" сообщило, что днем 18 июня в правоохранительные органы Центрального района обратился 37-летний гость из Московской области, принимавший участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Мужчина является вице-президентом по цифровизации Российского объединения участников рынка криптовалют и технологии блокчейна (РАКИБ), основателем и управляющим партнером цифрового проекта "Умная страна". Он заявил, что из его гостиничного номера в отеле "Москва" были похищены денежные средства на сумму 250 тыс. рублей.

Сотрудники полиции изучили материалы камер наблюдения, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала налётчиков на магазин на Кременчугской.

Фото: Piter.TV