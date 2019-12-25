Полиция задержала налётчиков на магазин на Кременчугской

В настоящий момент ведётся расследование обстоятельств произошедшего и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Во вторник, 17 июня, около 17:22, в правоохранительные органы Центрального района поступило сообщение от 41-летней заведующей магазином, находящимся на Кременчугской улице, о нанесении ножевого ранения мужчине. Информация предоставлена пресс-службой ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что двое злоумышленников попытались скрыться с места преступления после попытки хищения товаров, при этом один из них нанёс удар ножом продавцу, возраст которого 40 лет. Потерпевший был незамедлительно отправлен в медицинское учреждение.

Примерно спустя час оперативники уголовного розыска совместно с подразделениями вневедомственной охраны провели задержание двух жителей Колпино возрастом 32 и 36 лет вблизи дома №44 на 5-й Советской улице. Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей и краж.

Налётчики были препровождены в полицейский участок, где в настоящий момент ведётся расследование обстоятельств произошедшего и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что участник дорожного конфликта выстрелил в машину из аэрозольного пистолета у Московского вокзала.

Фото: Piter.TV