Участник дорожного конфликта выстрелил в машину из аэрозольного пистолета у Московского вокзала

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

15 июня в полдень полицейским Центрального района поступил сигнал от 35-летнего гражданина, заявившего, что на территории около Московского вокзала другой водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Amarok, в результате дорожно-транспортного спора выстрелил в машину заявителя, вероятно, из пневматического оружия типа пейнтбольного пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером того же дня предполагаемый виновник был задержан правоохранительными органами на Садовой улице. Им оказался мужчина 40 лет, зарегистрированный в городе Приморске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (мелкое хулиганство). При задержании изъято оружие — аэрозольный пистолет модели "ПИОНЕР БАМ 18х55".

Гражданин помещён под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Пархоменко водительница Nissan сбила подростков на электросамокате.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти