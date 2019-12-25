На проспекте Пархоменко водительница Nissan сбила подростков на электросамокате

Инцидент привел к госпитализации пострадавших, сведения об их состоянии здоровья и обстоятельствах происшествия уточняются.

Утром в Выборгском районе Петербурга на проспекте Пархоменко, рядом с домом №29, автомобиль Nissan Micra красного цвета с женщиной за рулем сбил двух девочек-подростков, передвигавшихся на одном электросамокате, пишет 78.ru.

Инцидент привел к госпитализации пострадавших, сведения об их состоянии здоровья и обстоятельствах происшествия уточняются.

Водитель Nissan воздержалась от комментариев относительно произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на Будапештской пострадала старшеклассница. Автомобиль Kia Rio врезался в фонарный столб. В аварии пострадала пассажирка — 15-летняя школьница девятого класса, дочь владельца автомобиля. Девушка была доставлена в Филатовскую больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга". Её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV