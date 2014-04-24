В аварии на Будапештской пострадала старшеклассница

Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства происшествия и вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 июня вблизи дома номер 100/12 по Будапештской улице. Как стало известно из материалов "Оперативного прикрытия", водитель каршеринга марки Geely Coolray, управлявший автомобилем 22-летний мужчина из Пушкинского района, поворачивая на Дунайский проспект на запрещающий сигнал светофора, не предоставил приоритет движущемуся навстречу автомобилю Kia Rio, которым управлял 50-летний водитель из Фрунзенского района.

В результате столкновения автомобиль Kia Rio столкнулся со столбом освещения. Из-за аварии пострадала пассажирка Kia Rio — 15-летняя школьница девятого класса, дочь владельца автомобиля. Девушка была доставлена в Филатовскую больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга". Её состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства происшествия и вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее мы сообщили о том, что на Будапештской улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка.

Фото: Piter.TV