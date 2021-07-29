На Будапештской улице в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Она была пассажиром.

Накануне, 12 июня, около 14:05 у дома 45 по Будапештской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулём Geely Coolray выполняла разворот вне перекрёстка и столкнулась с Volkswagen Transporter под управлением 34-летнего мужчины, двигавшимся в попутном направлении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии 12-летняя пассажирка Geely получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение с подозрением на перелом ключицы. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести. По данным полиции, на момент ДТП девочка находилась на заднем пассажирском сиденье за водителем и была пристёгнута ремнём безопасности.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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Фото: Piter.TV